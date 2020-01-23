شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة البحرين ينهى تعاملاته على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في نهاية تداولات اليوم الخميس، تزامناً مع نمو قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.12%، مدفوعاً بزيادة سهم البنك الأهلي المُتحد - البحرين بنسبة 0.18%.

ووفقاً للبيانات المُتاحة على موقع السوق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.11%، بما يُوازي 1.86 نقطة، ليصل إلى 1653.33 نقطة، مقابل 1651.48 نقطة في جلسة أمس، وتم تداول 2.96 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 907.42 ألف دينار.

وارتفعت قطاعات الصناعة، ثم الخدمات بنسبتي 0.66%، و0.20% على الترتيب، بينما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%.

وسجلت أسهم مصرف السلام - البحرين، المدرج أيضاً في سوق دبي المالي، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وشركة بي أم أم أي نمواً بنسب 0.99%، و0.67%، و0.26%، وبنسبة 0.26%، و0.26 % على الترتيب.

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وارتفعت أسعار الذهب في مملكة البحرين اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً بنسبة 0.23% إلى 17.29 دينار، مُقارنة بسعر 17.25 دينار في جلسة أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطاً بنسبة 0.24% إلى 16.50 دينار، مُقابل 16.46 دينار، وهبطت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية للمعدن الأصفر تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.06 % مسجلاً 1555.67 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% ليهبط إلى 1554.58 دولار للأوقية وهو ما يعادل تراجعاً بنحو 4.20 دولار.