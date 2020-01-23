إنترفاكس: لوك أويل الروسية تتوقع تمديد اتفاق أوبك+ لما بعد مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قال اليوم الخميس، إن الشركة تتوقع تمديد الاتفاق بين أوبك ومنتجين كبار آخرين للحد من إنتاج النفط لما بعد مارس. والموعد الحالي لانقضاء الاتفاق هو نهاية مارس. Advertisements وقال علي كبيروف أيضا إن استثمارات الشركة تتراوح حاليا بين 650 و670 مليار روبل (10.5-10.8 مليار دولار).

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