مؤشر بورصة دبى يغلق تعاملاته على تراجع بنسبة 0.38%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الخميس، مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.68%.
وهبط المؤشر بنسبة 0.38%، بما يُوازي 10.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 2837.99 نقطة، مواصلاً انخفاضه لثاني جلسة على التوالي.
وتم تداول 106.85 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 179.30 مليون درهم، بعد تنفيذ 2269 صفقة.
وزادت القيمة السوقية بمقدار 2.75 مليار درهم إلى 386.05 مليار درهم، من قيمتها التي وصلت إلى 383.30 مليار درهم في جلسة أمس.
وهبط قطاعات السلع الاستهلاكية، والخدمات، والاستثمار والخدمات المالية، والعقارات بنسب 2.46%، و1.35 %، و1.34%، و1.24% على الترتيب.
على الجانب الآخر، ارتفع وحيداً قطاع البنوك بنسبة 0.09%.
وارتفع عدد المسافرين الصينيين عبر مطار دبي الدولي إلى 3.69 مليون مسافر في العام 2019 بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام 2018.
وتقوم 6 ناقلات جوية بتوفير 90 رحلة أسبوعية بين دبي والمدن الصينية مما يشكل المزيد من خيارات السفر بين الإمارات و13 وجهة صينية رئيسية، وفقاً لبيان صحفي.
وتستعد مطارات دبي للترحيب بعودة الآلاف من المسافرين الصينيين في مطار دبي الدولي قبل عطلة نهاية السنة الصينية الجديد، حيث من المتوقع أن يسافر نحو 7 ملايين من المواطنين الصينيين خارج بلادهم خلال العطلة الرسمية بمناسبة العام الجديد.
وتشكل السوق الصينية محور اهتمام مطارات دبي على غرار الأسواق الكبرى الأخرى، حيث قامت بتوفير منتجات خاصة تلبي احتياجات هذه الشريحة من المسافرين الذين يشكلون جزءاً مهماً من مستخدمي مطارات دبي.
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