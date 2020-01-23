شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة دبى يغلق تعاملاته على تراجع بنسبة 0.38% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الخميس، مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.68%.

وهبط المؤشر بنسبة 0.38%، بما يُوازي 10.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 2837.99 نقطة، مواصلاً انخفاضه لثاني جلسة على التوالي.

وتم تداول 106.85 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 179.30 مليون درهم، بعد تنفيذ 2269 صفقة.

وزادت القيمة السوقية بمقدار 2.75 مليار درهم إلى 386.05 مليار درهم، من قيمتها التي وصلت إلى 383.30 مليار درهم في جلسة أمس.

وهبط قطاعات السلع الاستهلاكية، والخدمات، والاستثمار والخدمات المالية، والعقارات بنسب 2.46%، و1.35 %، و1.34%، و1.24% على الترتيب.

Advertisements

على الجانب الآخر، ارتفع وحيداً قطاع البنوك بنسبة 0.09%.