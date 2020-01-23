«تسيبو» توقع اتفاقا مع «EFS» لضخ 100 مليون دولار بخدمات إدارة المرافق فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم شركة «تسيبو مصر» المتخصصة بمجال الضيافة و«EFS misr » المتخصصة بمجال إدارة المرافق المتكاملة، اتفاقية تعاون مشترك؛ لتقديم خدمات متكاملة وكذلك توسيع نطاق أعمالهم في السوق المصري.
كما تضمنت الاتفاقية قيام الشركتين بإطلاق عدد من مبادرات التدريب والتأهيل والتشغيل كجزء أساسي ضمن خطة متكاملة للاستثمار في العنصر البشري.
ومن جانبه قال رامي صلاح، المدير التنفيذي لشركة تسيبو مصر، إن توقيع الإتفاق مع شركة "اي إف إس"، يأتي بهدف إنشاء أكبر تحالف في قطاع إدارة الخدمات المتكاملة في مصر والتوسع من خلال هذه الاتفاقية.
وأوضح أن شركة إي إف إس تمتلك خبرة واسعة في مجال خدمات المرافق المتكاملة بما يعزز باقات الخدمات، وكذلك توسيع قاعدة العملاء في مصر.
وأشار صلاح إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب 10 آلاف شاب لسوق العمل في إطار دعم الشباب المصري الباحثين عن فرص عمل جادة، بما يعمل على تقليل نسب البطالة في مصر.
ومن جانبه قال طارق ماهر أبو الحسن، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والموارد البشرية "EFS misr"، إن الشراكة ستدعم خطط الشركتين لتحقيق تكامل الخدمات، لافتا إلى أن التوسع في المشروعات القومية والعقارية والمشروعات الجديدة تدعم خطط التحالف للتوسع في تقديم الخدمات.
وأوضح أن خريطة مصر تتغير حاليا من مدن جديدة ومناطق تكنولوجية بما يعني جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يحتاج إلى زيادة الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل الشركتين عليه.
وأكد منصور أن مصر تعد سوقا واعدا مليئا بالإمكانيات والفرص للنمو والتطور في مجال الاعمال، موضحا أن الاتفاقية تعد نقطة انطلاق نحو القارة الإفريقية والمنطقة بأكملها.
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