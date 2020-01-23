شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 23-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.46 جنيه للشراء، و 17.60 جنيه للبيع، وسعره فى بنك مصر 17.46 جنيه للشراء و17.60 للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.45 جنيه للشراء مقابل 17.48 جنيه بانخفاض قدره 3 قروش.

17.57 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.46 جنيه للشراء مقابل 17.45 جنيه بارتفاع قدرة قرش.

17.60 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه بارتفاع قرشين.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.46جنيه للشراء مقابل 17.45 جنيه بارتفاع قدرة قرش.

17.60 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.37 جنيه للشراء مقابل 17.34 جنيه بارتفاع 3 قروش.

17.66جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه بارتفاع 3 قروش.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.43 جنيه للشراء مقابل 17.42 جنيه بارتفاع قرش.

17.57 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه بارتفاع قرشين.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.48 جنيه للشراء مقابل 17.47 جنيه بارتفاع قرش.

17.59 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه بارتفاع قرشين.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.42 جنيه للشراء.

17.58 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه بارتفاع قرشين.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.