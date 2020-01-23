شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التراجع بفعل مخاوف فيروس "كورونا" الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الصيني وإمكانية تحوله إلى وباء عالمي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من الجلسة السابقة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 429.94 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.6% ،بفعل المخاوف حيال الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

Advertisements

يظل انتشار فيروس كورونا الصيني وإمكانية تحوله إلى وباء عالمي فى طليعة مخاوف المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، خاصة بعد الإعلان عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض إلى 17 شخصا ،وهناك ما يقرب من 600 شخص حالة مؤكدة أصيبت بالعدوى.

وحتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية قرارها بشأن إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية ،وأغلقت السلطات الصينية مدنية ووهان والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص ،حيث يعتقد أن الفيروس ظهر فى البداية بتلك المدينة.

يأتي تفشي المرض قبل فترة السنة القمرية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل ،حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من المواطنين الصينيين غلى الداخل والخارج خلال تلك الفترة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي عند 3,337.77 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 0.2% ،وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.