شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار وطلب الملاذات الآمنة يكبح الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،ويكبح توسيع الخسائر طلب الملاذات الآمنة فى ظل مخاوف تحول فيروس كورونا فى الصين إلى وباء عالمي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,552.99$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,558.96$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,563.65$.

على صعيد تعاملات الأمس ،استقرت أسعار الذهب دون أي تغيير يذكر ، بعدما فقدت فى اليوم السابق نسبة 0.2% بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,568.58$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وهو ما يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

فى الصين بلغت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد الشبيه بالأنفلونزا حوالي 17 شخص ،وأصيب قرابة 600 شخص بالأعراض ،الأمر الذي دفع السلطات الصينية إلى إغلاق مدنية "ووهان" والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص ،حيث يعتقد أن الفيروس ظهر فى البداية بتلك المدينة.

زادت تلك التطورات من المخاوف حيال انتشار الفيروس الصيني على نطاق واسع ،و تحوله إلى وباء عالمي ،يؤدي إلى ركود كبير فى حركة السفر والتجارة الدولية ،وهو ما يجعل المستثمرين عازفون عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 898.82 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.