شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم هوم ديبوت (HD) لأعلى سعر له في آخر جلساته، عند 236.51، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع طفيف بلغت نسبته -0.02% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر عند سعر 232.90 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 223.42، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 238.94. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوم ديبوت لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 23-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.