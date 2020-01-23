كومكاست يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 23-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (CMCSA) بصعوبة في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.14 نقطة ليستقر عند سعر 47.44 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 47.22، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 47.22، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 48.77.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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