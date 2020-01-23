شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يرتفع بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.59 نقطة ليستقر عند سعر 52.26 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره دون مستوى الدعم المحوري 51.75، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 49.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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