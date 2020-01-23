شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أوراكل (ORCL) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وجاء ذلك بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط بالمدى القصير، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل -0.50 نقطة ليستقر عند سعر 54.72 دولار، ويبدو انه في طريقه لتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليضاعف بذلك من الضغط السلبي على تداولاته القادمة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.52، ليستهدف مستوى الدعم 52.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط