شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم وول مارت (WMT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر عند سعر 116.10 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 117.30، ليستهدف مستوى الدعم 113.27.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه