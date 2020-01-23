شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى 7 أسابيع بفعل مخاوف حيال فيروس الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفعل تصاعد مخاوف أن يؤدي انتشار فيروس كورونا فى الصين إلى تراجع مستويات الطلب على النفط فى أكبر مستورد له فى العالم ،ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.59$ الأدنى منذ 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 56.05$، وسجل أعلى مستوي عند 56.25$ ،و انخفض خام برنت إلى مستوي 62.10$ للبرميل الأدنى منذ 4 كانون الأول/ديسمبر ، من مستوى الافتتاح عند 62.64$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.74$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.8% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 8 كانون الثاني /يناير الجاري ، بفعل مخاوف الفيروس الصيني.

فى الصين بلغت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد الشبيه بالأنفلونزا حوالي 17 شخص ،وأصيب قرابة 600 شخص بالأعراض ،الأمر الذي دفع السلطات الصينية إلى إغلاق مدنية "ووهان" والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص ،حيث يعتقد أن الفيروس ظهر فى البداية بتلك المدينة.

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أثارت تلك التطورات إمكانية حدوث وباء جديد فى الصين ،شبيه بالوباء الذي حدث فى الفترة من عام 2002 إلى 2003 ،والذي أثر بالسلب كثيرا على نمو الاقتصاد الصيني ،وأدي إلى حركة ركود كبيرة فى السفر.

وانتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض قيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 17 كانون الثاني/يناير،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.