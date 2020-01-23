شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد في طريقه نحو اختبار محتمل لمستوى 62.50، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط