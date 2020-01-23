شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 56.00، ويواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 54.60 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 52.85 ثم 51.80 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 57.40 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط