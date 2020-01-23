شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً ليقترب من اختبار الدعم المحوري 17.60، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستوى 18.38 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو مناطق 16.96 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد