شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1554.10 ولا يزال فوقه حتى الآن، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1575.90، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 1554.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1545.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد