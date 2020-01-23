شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار التذبذب عند مستوى 1.3150 ولا يزال دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، بانتظار زيارة مستوى 1.2920 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط