شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب دعم القناة الصاعدة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يشترط الثبات فوق 1.1070، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.1180.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد