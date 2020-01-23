شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تبدأ تعاملاتها الصباحية على تراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت بورصة قطر في التعاملات الصباحية لتداولات اليوم الخميس، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.13%، ليصل إلى النقطة 10666.71، فاقداً 13.93 نقطة.

وسجلت التداولات الصباحية 33.56 مليون ريال، وزعت على 34.19 مليون سهم، بتنفيذ 867 صفقة، وجاء البضائع كأبرز القطاعات المتراجعة بـ0.15 %، لتراجع 4 أسهم تقدمها السلام الأكثر انخفاضاً بـ2.44%، وانخفض العقارات 0.12%، لهبوط سهمي مزايا وإزدان بنسبة 2.08% و1.08% على التوالي.

يشار إلى بنك قطر الأول تصدر القائمة الخضراء بـ8.24%، كما تصدر نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 12.21 مليون سهم، وسيولة بقيمة 11.91 مليون ريال.

ومن جانب آخر ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي القطري خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2019 بنسبة 2.48 بالمائة على أساس سنوي.

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وحسب المسح النقدي الصادر عن مصرف قطر المركزي، بلغت السيولة المحلية "عرض النقد 2" بالقطاع المصرفي في الشهر الماضي 578 مليار ريال (160.42 مليار دولار)، مقارنة بـ564.01 مليار ريال (156.53 مليار دولار) خلال ديسمبر 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة المحلية خلال الشهر السابق بنسبة 2.60 % عن مستواها في نوفمبر 2019 البالغ 563.35 مليار ريال.

وعرض النقد 2 يمثل السيولة المحلية التي تشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك.

وبلغت قيمة النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي نحو 16.40 مليار ريال، بنمو 1.11% عن مستواه بنفس الشهر من 2018 البالغ 16.22 مليار ريال.