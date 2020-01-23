شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا": تطبيق منظومة فعالة للتوقيع الإلكترونى بشركة قناة السويس للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وفداً رسمياً من شركة قناة السويس للتأمين، برئاسة أحمــد شهاب، العضو المنتدب للشركة، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من التجربة المتميزة في تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي بشكل عام حيث تعد الشركة من الشركات الرائدة في تطبيق منظومة التوقيع بقطاع الـتأمين وذلك منذ عام 2016.

وأكدت الجوهري على سعي الهيئة الدائم نحو توسيع نطاق مشروعات التوقيع الالكتروني على المستويين التجاري والحكومي ونشر ثقافة استخدام التوقيع الالكتروني في مصر بغرض تيسير وتأمين التعاملات الرقمية للأفراد والشركات والجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة القطاعات.

واستعرض مسئولو الشركة الميزات التي حصلت عليها الشركة نتيجة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة وشركة "إيجيبت تراست" والتي ساهمت في زيادة مستويات تأمين المعاملات الإلكترونية والاعتماد بشكل فعال على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أحمــد شهاب، العضو المنتدب للشركة أن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، مضيفاً أن الشركة أصبحت تستخدم تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات ويصل عددها 50 فرع عند إصدار كافة الوثائق والعقود وبوالص التأمين للعملاء والتي لا تقل سنوياً عن 15 ألف مستند.

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كما تضمن اللقاء تسليم شهادة اعتماد الهيئة لتطبيق تحديثات البرمجيات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني بالشركة طبقاً للتوصيات الخاصة بالهيئة في هذا الشأن.

وقامت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة بتسليم شهادة الاعتماد إلى العضو المنتدب للشركة والذي عبر عن سعادته لما لمسه من احترافية وتعاون مع فريق العمل بالهيئة وأثني على الجهود المبذولة لتطبيق منظومة توقيع إلكتروني رائدة وفعالة في قطاع التأمين.

وتتضمن التحديثات العديد من المزايا الفنية للشركة من أهمها تيسير العمليات التشغيلية وإجراءات تجديد صلاحية شهادات التوقيع الإلكتروني لديها والحد من عمليات التزوير لبوالص التأمين وتقنين تداولها إلكترونياً.