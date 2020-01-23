شكرا لقرائتكم خبر عن 42.1 % زيادة في المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعى عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2018 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي : المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة مـن تكافل وكرامة 13.2 مليار جنيه عـام 2018مـقـابل 9.3 مليار جنيه عــام 2017 بزيـادة بلغت 42.1٪، وبلغ عدد الاسر المستـفيدة 2.2 مليون حالة عام 2018 مقابل 2.3مليـون حـالـة عام 2017 بأنخفاض بلغ 2٪. المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى بلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات 7.1 مليار جنيه عـام 2018 مـقـابل 7.5 مـليارجـنيـه عــام 2017 بأنخفاض بلغ 4.4٪. - بـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 1.77 ملـيون حالة عام 2018 مقابل 1.83 عام 2017 بإنخفاض بـلـــغ 3.1 % ويرجع ذلك الانخفاض الي استبعاد الشخص المستحق في حالة الوفاة أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش المطلقات

التــأمــيـن الاجـــتمــاعـــي بـالــقـطــاع الــحـكـومــي1. بلغ إجمالي قيمة المعاشات 72.9 مليار جنيه عام 2017/ 2018 التــأمــيـن الاجـــتمــاعـــي بـالــقـطــاع الــحـكـومــي1. بلغ إجمالي قيمة المعاشات 72.9 مليار جنيه عام 2017/ 2018 2. مقـابل 62.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.8 ٪ . 3. بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.4 مليون حالة عام 2017 / 2018 4. مقابل 3.3 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.4 ٪

التامين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التامين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتماعي علي المنتفعين 5.2 مــليـار جـنـيـه عام 2017/2018 مقابل 4.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.6 %. - بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 3.3 مليـون حالـة عام 2017/2018 مـقابـل 3.2 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.4%. Advertisements - بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للارامل بالقطاع العام والخاص 1.450 مليار مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 906 مليون جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 60 % . - بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة للارامل 2.0 مليـون حالـة عام 2017/2018 مـقابـل 1.9 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 1.1 %. - بـلغــت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص4.63 مـليار جنيـه عام 2017/2018 مقابل 3.99 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 15.8 % . - بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيــدة 2.52 مـلـيـون حــالـــة عام 2017/2018 مـقابـل 2.44 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.1 %. - بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي انفسهم 581 مليون جنيه عـام 2017/2018 مـقابل 474 مليــــون جـــنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 22.6%. - بــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيــدة751 ألــف حــالــة عام 2017/2018 مـقابـل 722 ألف حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 4 %.

النقابات العامة واللجان النقابية النقابات العامة واللجان النقابية - بلــغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2018 بلغ عدد اللجان النقابية 1015 لجنة تضم 4.1 مليـون عضو عام 2018 مقابـل 986 لجنـة تضم 4.3 مليون عضو عام 2017 بأنخفاض بلغت 5.9 ٪ فى عدد الأعضاء.

التأهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات التأهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات 1- بلغ عدد الحالات المستفيدة 179 ألف حالة عام 2018 . 2- بلغت قيمة المبالغ المنصرفة 21 مليون جنيه عام 2018 .

الوحدات المحلية: الوحدات المحلية: 1- بلغ عـدد الوحـدات المحليــة 1325وحــدة عـام 2018 تخدم 3467 قريــة 2- بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحدات المحلية 54.5 مليون مستفيداًً عام 2018 مقابل 51.6 مليون مستفيداً عام 2017 بزيادة بلغت 5.6 الجمعيات الأهلية المعانة1. - بلــغ عـدد الجمعيات الأهلية المعــانة 2993 جمعية عام 2018 الجمعيات الأهلية المعانة1. - بلــغ عـدد الجمعيات الأهلية المعــانة 2993 جمعية عام 2018 2. بلغ عـدد الأعضاء المشـتركين 481 ألف مشـترك عــام 2018

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