شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بارتفاع جماعى بمشتريات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.30%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "غيجى إكس 70" بنسبة 0.26%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا نسبة 0.25%.

قال بنك الاستثمار بلتون، إنه من المقرر أن تعلن البورصة المصرية عن نتائج مراجعة فبراير 2020 النصف سنوية لمؤشرات EGX خلال الأسبوع الرابع من يناير 2020، على أن يتم إجراء تغيير فى المؤشر سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير 2020، مع بدء العمل بإعادة التوازن فى جلسة تداول يوم 30 يناير 2020.

وأوضح بلتون، فى تقرير بحثى، أنه يعتمد تقديراته على نسب السيولة وأسعار الأسهم ليوم 16 يناير 2020، ولكن لم تعلن لجنة مؤشر EGX30 التاريخ المحدد لاحتساب نسب السيولة والتسعير وبالتالى قد تختلف نتائج إعادة توازن مؤشر EGX30 عن تقديراته.

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وتوقع بلتون، حذف 4 شركات من مؤشر EGX30 لعدم استيفاء معايير قيمة التداول مع إجمالى تدفقات نقدية خارجة تقدّر بـ 1,0 مليون دولار، والشركات المتوقع حذفها من المؤشر هى : النساجون الشرقيون (بوزن 1.3%، تدفقات نقدية خارجة: 0.6 مليون دولار) مصرف أبو ظبى الإسلامى (بوزن 0.5%، تدفقات نقدية خارجة: 0.2 مليون دولار)، شركة الصناعات الكيماوية المصرية (بوزن 0.4% وتدفقات نقدية خارجة: 0.2 مليون دولار)، شركة الحديد والصلب المصرية (بوزن 0.2% وتدفقات نقدية خارجة 0.1 مليون دولار).

فى الوقت نفسه، توقع بلتون، إدراج 4 شركات مع إجمالى تدفقات نقدية داخلة تقدّر بـ 1,2 مليون دولار، والشركات المحتمل إدراجها هي: سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بوزن 1.3% وتدفقات نقدية داخلة: 0.6 مليون دولار) فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية (بوزن 1.0% وتدفقات نقدية داخلة 0.4 مليون دولار) ومجموعة بورتو القابضة (بوزن 0.3% وتدفقات نقدية داخلة: 0.1 مليون دولار) وشركة دايس للملابس الجاهزة (بوزن 0.1% وتدفقات نقدية داخلة 0.1 مليون دولار).