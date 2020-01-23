شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، وسط توقعات استمرار الهبوط لاختبار حاجز 8,000$ ، فى ظل شح الحوافز الإيجابية التي تساعد فى انتعاش الأسعار مرة أخرى والعودة إلى المستويات الأعلى فى شهرين.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 321$ بما يعادل نسبة 3.7% إلى 8,340$ الأدنى منذ 14 كانون الثاني/يناير ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,661$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,666$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 0.75% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 9,188$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 5 مليار$ إلى إجمالي 235 مليار$ ، مع هبوط أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية من حوالي 184 مليار$ فى 3 كانون الثاني/يناير الجاري إلى 250 مليار$ فى 19 كانون الثاني/يناير ، بما يعاني اكتساب السوق حوالي 66 مليار$ فى نحو أسبوعين بما يعادل نسبة 35% ، فى علامة صحية جديدة لسوق التشفير فى مطلع عام 2020.

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وتمكنت عملة البتكوين خلال تلك الفترة من تسجيل مستويات هي الأعلى فى شهرين ، فى علامة إيجابية على دخول العملة فى سوق صاعد ، لكن سرعان ما تراجعت الأسعار ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى ما يبدو إن أكبر مشفرة فى العالم ، بحاجة إلى حوافز إيجابية جديدة ، حتى لا تفقد مستويات 8,000$ ،وتتمسك بآمال العودة مجددا بالتداولات فوق مستويات 9,000$.

ويرى الخبراء فى عمليات التصحيح الأخيرة ،خطوة صحية بالنسبة لأسواق التشفير ،حيث أخراج الأيدي الأضعف من السوق ، بالإضافة إلى اختبار مدى صلابة الاتجاه الصاعد الأخير.

يعتقد التاجر المخضرم المشهور "بيتر براندت " أن عملة البتكوين قد بلغت أدنى مستوياتها ،ومن غير المرجح أن تنخفض مرة أخرى إلى مستويات 6,000$ ، بفضل تراكم الأيدي القوية عند تلك المستويات.

ونصح براندت تجار التشفير بعدم السعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل فى العملة الرقمية البتكوين ،ولكن وضع أنفسهم فى إطار تحقيق مكاسب طويلة الأجل.