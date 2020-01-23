شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع قبيل قرار الفائدة الأوروبية وتصريحات "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام أولى اجتماعات السياسة النقدية فى 2020 ،وتصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1079$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1091 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1099$.

أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعا بنحو 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء العملات ذات العائد المنخفض.

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وفى وقت سابق من تعاملات الأمس سجل اليورو أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار عند 1.1070$ ،بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس ،والتي هدد خلالها بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية فى حال لم يتم إبرام اتفاق تجاري عادل.

وفى حال تفاقم الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ،سيتعين على الكتلة الاقتصادية الموحدة أن ترد بالمثل على الإجراءات الأمريكية ،وحينها سوف تزداد احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة والضغط على سعر صرف اليورو.

يختتم المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم أولى اجتماعات السياسة النقدية فى 2020 ،على أن يصدر قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ،وتتحدث كريستين لاجارد بحلول الساعة 13:30 جرينتش.

وتشير معظم التوقعات أن المركزي الأوروبي سيترك السياسة النقدية دون أي تغيير ، لكن ما سوف يتم التركيز عليه ،البحث عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة الأوروبية وبرنامج التحفيز النقدي ، فى ضوء التطورات الأخيرة حول اقتصاد اليورو ،وانحسار المخاطر حول الاقتصاد العالمي ، خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.