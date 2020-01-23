شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 27 من شباط/فبراير 2017، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 27 أيلول/سبتمبر 2016 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020.

في تمام الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.23% لتتداول حالياً عند 1,012.94$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,015.23$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 97.58 مقارنة بالافتتاحية عند 97.48.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 214 ألف طلب مقابل 204 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 17 ألف طلب إلى 1,750 ألف طلب مقابل 1,750 ألف طلب.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تراجعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع دخول منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا يومه الثالثة على التوالي والذي يناقش فيه الحضور أحدث التطورات على الساحة العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه بالأمس من دافوس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يضر بالنمو الاقتصادي وبمكاسب سوق الأسهم، معرباً أنه لولا رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لارتفاع مؤشر داو جونز بعشرة آلاف نقطة إضافية، موضحاً أن قوة العملة الخضراء تضر بصادرات الولايات المتحدة وأنشطتها الصناعية، ومضيفاً أنه يجب العمل على إضعاف الدولار الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تعليق السلطات الصينية الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها فيروس كورونا ضمن الجهود الرامية لاحتواء فيروس الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة 17 شخصاً على الأقل وأصاب أكثر من 540 أخربن، وسط المخاوف من تفشي المرض الذي قد يتحول لوباء عالمي عقب تأكيد مسئولي الصحية في العديد من البلدان على وجود حالات أصيبت بالفيروس الصيني.