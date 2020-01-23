شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة للاستثمار" توقع عقد تشغيل فندق دبل تري هيلتون لمدة 15 عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار توقيع عقد تشغيل فندق دبل تري هيلتون مع شركة هيلتون العالمية بمدينة جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل الفندقي نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.

وبموجب العقد، ستقوم شركة هيلتون بتشغيل الفندق والذي تعتزم طيبة للإستثمار إقامته على طريق الأندلس مقابل ميدان الملك عبدالله ميدان العلم بجدة الذي يحتوي على 250 غرفة فندقية مزودة بأحدث التقنيات التي ستضمن راحة النزلاء إضافة إلى 200 شقة فندقية.

وبحسب البيان، سيشمل دبل تري من هيلتون على مجموعة من المطاعم و المقاهي وكذلك عدد من غرف الاجتماعات والقاعات ذات الأغراض المتعددة وقاعة احتفالات كبرى، بالإضافة إلى صالة رياضية وحمام سباحة ونادٍ للأطفال.

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ومن المُقرر أن تكون مدة العقد 15 سنة تبدأ من تاريخ الافتتاح التشغيلي للفندق، اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024، بعد بدء التشغيل.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 67.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في الإيرادات مع انخفاض مصروفات الزكاة الشرعية بسبب عكس مخصصات زكاة لسنوات سابقة انتفى الغرض منها بعد إنهاء ربوط الزكاة لهذه السنوات وسداد زكاتها.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 133.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.9%.