شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "السريع" تُقر زيادة رأس المال بقيمة 112.660 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت مجموعة السريع التجارية الصناعية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 112.660 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 65.5 مليون ريال إلى 178.160 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 11.266 مليون سهم عادي.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة أقرت، في أغسطس الماضي، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

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وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وبناءً عليه تراجعت خسائر الشركة المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال، خلال سبتمبر الماضي، لتبلغ 7.487 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحقيقها صافي ربح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسارة بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 81.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 14.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.