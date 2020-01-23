شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جو" تُوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 34.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" للجمعية العامة غير العادية، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 34.8%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيتراجع من 350.529 مليون ريال إلى 228.529 مليون ريال.

ويرجع سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019، والبالغة 180.978 مليون ريال سعودي وبنسبة 51.63%، والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 ابريل 2019.

وبحسب البيان، سيتم إطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 122 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء عدد ( 12.2 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض الأسهم بواقع سهم لكل 2.8732 سهم.

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وقالت الشركة، إنه سيتم تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وسبق أن أعلنت "جو"، خلال يناير الجاري، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 46.5% إلى 25.9 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.