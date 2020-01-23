شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يُقلص أرباح "ينساب" 27% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح بنسبة 26.8% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 170.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 233.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 182.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 199.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، إضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 71 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 8.5% إلى 1.5 مليار ريال في الربع الرابع، مُقابل إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 54.9%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 918.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في الفترة المُقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 57.9%.