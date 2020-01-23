شكرا لقرائتكم خبر عن «سجل» تدشن هويتها وتطلق خدماتها رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" اليوم في الرياض هويتها وإطلاق خدماتها رسمياً، وذلك برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.

يشار إلى أن "سجل" هي شركة مساهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد تم إنشاؤها لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل بالمملكة، وتهدف إلى معالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذية العقود وضمان الشفافية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الإسكان.