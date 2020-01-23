شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية تبدأ تعاملاتها على تراجع بتداولات 26.26 مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع، وسجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.62 % إلى مستوى 8376.11 نقطة ليفقد نحو 52.64 نقطة من رصيده.

وشملت الخسائر 149 سهماً في اللحظات الأولى تصدرها كل من الاتنصالات السعودية، وينساب بنسبة 2.97 بالمائة، و2.71 بالمائة بعد الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركتين.

في حين ارتفع أداء 29 سهماً تصدرها مجموعة السريع، وعناية بنسبة 9.95%، و2.15 % على الترتيب.

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وبلغت التداولات حتى تلك اللحظات نحو 26.26 مليون سهم بقيمة 551.82 مليون ريال موزعة على 25.73 ألف صفقة.

وكان سهم الإنماء الأنشط من حيث السيولة بنحو 30.59 مليون ريال، فيما تصدر الأحجام سهم دار الأركان بنحو 2.86 مليون سهم.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل هبوط قطاع البنوك والطاقة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.20 % إلى مستوى 8428.21 نقطة ليفقد نحو 17.12 نقطة.