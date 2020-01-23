تباين مؤشرات بورصة الكويت فى التعاملات الصباحية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.04 % و0.09% على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.12 %. وتصدر قطاع البنوك التراجعاتصباح اليوم، بانخفاض نسبته 0.19%، فيما تصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بنمو قدره 0.71 %. وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بتراجع نسبته 5.77%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 6.35%. وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 31.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1120 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.8 مليون دينار. Advertisements وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.67 مليون دينار متراجعاً 0.49%، فيما تصدر سهم "الامتياز" نشاط الكميات بتداول 12.02 مليون سهم مرتفعاً 3.79%. ومن جانب آخر أعلنت شركة ريم العقارية عن قيامها بتوقيع اتفاقية حدود ائتمانية مع بنك وربة الإسلامي؛ بغرض إعادة جدولة الدين القائم للبنك بمبلغ قدره 5.95 مليون دينار. وقالت "ريم" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس، إن الدين القائم للبنك مُتعلق بأحد استثمارات الشركة العقارية داخل دولة الكويت. وأوضح أن أثر عقد الاتفاقية سوف يظهر على البيانات المالية المرحلية للشركة عن الربع الأول من عام 2020.

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