شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبى الأول يخطر سوق المال الإماراتى ببدء مفاوضات الاستحواذ على بنك عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل بنك أبوظبى الأول في مناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر فى إمكانية الاستحواذ على نشاط البنك بالكامل في مصر.

وبحسب بيان موجه من البنك إلى سوق أبوظبى للأوراق المالية، نشر اليوم على موقع السوق المالى، يقوم فريق عمل خاص بالنظر في عملية الاستحواذ المحتلة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أية تقييمات.

وأكد بنك أبو ظبى الأول، أن تلك المناقشات لا تعنى الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتى ستخضع لاحقاً لموافقات الجهات التنظيمية، وذكر البنك في بيانه أن هذه المناقشات تأتى ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولى.

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وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمس الأربعاء، أن المباحثات الجارية لاتزال فى مرحلة مبكرة. وكان تامر غزالة رئيس الشئون المالية ببنك عودة اللبناني، قد قال الأسبوع الماضي، إن المصرف توسع في أعماله بمصر من خلال 3 أفرع استحوذ عليها في 2005 لتصل إلى 50 فرعاً بإجمالي أصول بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مضيفا أن البنك يحقق فى مصر أرباح تشغيل مرتفعة. وكان سمير حنا المدير التنفيذى لبنك عوده عقد فى بداية العام الجارى اجتماعات مع عبد الحميد سعيد رئيس مجموعة "FAB"، حيث تم مناقشة صفقة بيع وحدة المصرف في مصر، وتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح. وتأتي مباحثات بيع بنك عوده مصر في ظل الاحتجاجات الشعبية الدائرة في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، والتي أدت لأزمة عملة بالبنوك اللبنانية.



