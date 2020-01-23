شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط والقومى للإدارة يختتمان برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية بمشاركة 45 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: البرنامج يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتمكين المرأة الأفريقية شريفة شريف: البرنامج هو منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للإدارة برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، والذي استمر علي مدار 12يومًا بمشاركة حوالي 100 سيدة من نحو 45 دولة أفريقية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان البرنامج يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتمكين المرأة الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذا الحدث يسهم في تعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج اعتمد على تعزيز معارف ومهارات النساء الأفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب رفيعة في الحكومات الأفريقية، من أجل تعظيم قدراتها وتأثيرها، كما حرص البرنامج على توفير منظور أفريقي للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الإفريقية، فضلاً عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

واعتمد البرنامج التدريبى خلال الدراسة على تقديم تجربة الحكومة المصرية من خلال الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الحكومة، كما ركز البرنامج على التكامل والتعاون الأفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063، وباعتباره هدف رئيس في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وكانت وزارة التخطيط والمعهد القومى للإدارة قد قاما بإرسال خطابات ترشيح للبرنامج من خلال وزارة الخارجية إلي 50 دولة أفريقية، كما تم التواصل مع سفارات تلك الدول بمصر لترشيح المتدربات.