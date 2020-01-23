شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيمنس يطالب ترامب بمساواة فى المعاملة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس لشبكة سي.إن.بي.سي اليوم الخميس، إنه يرى معنويات أكثر إيجابية بين عملاء شركة الهندسة الألمانية في بداية العام.
وقال خلال مقابلة أُجريت معه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "أصبحوا أكثر تفاؤلا بالنسبة للنصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول و2019 في الواقع".
وذكر أنه يريد أن تحصل سيمنس، التي توظف 60 ألف شخص على نحو مباشر في الولايات المتحدة، على معاملة مماثلة للشركات الأمريكية عندما يتعلق الأمر بمشروعات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط ودعا الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق في البنية التحتية.
وتابع "لدينا عمالة أمريكية جيدة تعمل لصالحنا في الولايات المتحدة. إذا ذهبنا إلى العراق وسوريا وساعدنا في إعادة بناء هذين البلدين، أريد أن أُعامل كشركة أمريكية ذهبت لمساعدة هؤلاء الناس".
وناقش كايسر الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عشاء.
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