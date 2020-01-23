شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: لبنان سيسعى لقروض تبلغ 4-5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة ذا ديلي ستار أن وزير المال اللبناني، غازي وزني قال اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.

وأضاف وزني، الذي تولى منصبه في حكومة جديدة تم تشكيها يوم الثلاثاء، أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد.