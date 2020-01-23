شكرا لقرائتكم خبر عن بورصتا دبي وأبو ظبي تتراجعات في التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، وهبط أيضاً المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفضت بورصة دبي بنسبة 0.09 % إلى 2846.38 نقطة، كما انخفضت بورصة أبوظبي بنسبة 0.01 % إلى 5233.64 نقطة ، وذلك في بداية التعاملات الصباحية.

وتم تداول 9.81 مليون سهم بقيمة 16.27 مليون درهم في بورصة دبي، كما تم تداول 1.80 مليون سهم بسيولة بلغت 3.02 مليون درهم في بورصة العاصمة.

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ومن جانب آخر كشف بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس عن إتمامه عملية الاستحواذ الكامل على "نور بنك" من خلال صفقة تبادل الأسهم، حيث أصدر البنك 651.2 مليون سهم جديد.

وأضاف أنه سيتم دمج عمليات نور بنك بالكامل معه، وبصفته الجهة المستحوذة فإنه ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسلة لعملاء، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها، بحسب بيان لسوق دبي المالي.

وأشار البنك إلى أنه تم إدراج الأسهم الجديدة وقبول التداول في سوق دبي المالي أمس.