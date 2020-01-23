شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: البرازيل ستبحث التعاون مع أوبك فى وقت لاحق من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة البرازيلي، بنيتو ألبوكيركي اليوم الخميس، إن بلاده ستبحث التعاون مع أوبك خلال اجتماع مع السلطات السعودية يُعقد في وقت لاحق من العام الجاري.
وأصبحت البرازيل مصدرا صافيا للنفط في 2019.
وقال ألبوكيركي خلال مناسبة للقطاع في نيودلهي إن بلاده تهدف لأن تصبح واحدة من بين أكبر خمس دول مصدرة للنفط في عشر سنوات.
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