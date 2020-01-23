شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي يتوقع استكمال طرح سندات دولية بـ9 مليارات دولار في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن السعودية ستطرح أدوات دين بالأسواق العالمية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، طرحنا منهم بالفعل 5 مليارات دولار، ويبقى 4 مليارات دولار، بحسب "العربية".

وأوضح أن الطرح المتبقي قد يكون في صورة السندات التي جرى طرحها بالأمس، أو من خلال تمويل حكومي بديل، مؤكدا أن المملكة تفكر في طرح سندات باليورو وأيضا بالريال السعودي، وطرح صكوك أيضا، ولكن هذا الأمر يعتمد على ظروف السوق.

وطرحت المملكة أمس سندات بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح، لآجال 7 و12 و35 عاماً، وهو أول إصدار سندات دولية لعام 2020. وتراوحت العوائد ما بين 2.54%، 2.88%، و3.84% على التوالي.