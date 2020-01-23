شكرا لقرائتكم خبر عن "كامكو انفست" تكشف عن إدارة عقارات بـ890 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو انفست، إن الشركة تدير اليوم 12 عقارا ذات جودة عالية موزعة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمملكة المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون دولار توزع إيرادات سنوية بمعدل 7.8%.

ولفت إلى أن خطوة الاندماج مع شركة جلوبل تأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية النمو التي اعتمدتها الشركة في العام 2014، مشيرا إلى أن الكيان الجديد يعد خامس أكبر شركة لإدارة الأصول في المنطقة، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 13.7 مليار دولار، بحسب سي إن بي سي عربية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انطلاق هويتها الجديدة بعد الانتهاء من عملية الاندماج بين كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال.

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وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.