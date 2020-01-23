الاقتصاد

النحاس يستمر بالهبوط– تحليل -23-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية إضافية ليضطر بذلك لتجديد المحاولات الهابطة مقتربا بذلك من محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 2.7200, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي والمتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع البيع يزيد من فرص انجذاب السعر نحو دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 2.6950 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.7000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط  

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