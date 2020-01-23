شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستمر بالهبوط– تحليل -23-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية إضافية ليضطر بذلك لتجديد المحاولات الهابطة مقتربا بذلك من محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 2.7200, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي والمتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع البيع يزيد من فرص انجذاب السعر نحو دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 2.6950 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يستمر بالهبوط– تحليل -23-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.