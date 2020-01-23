شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 23-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة بانحصاره المتكرر ما بين الدعم الأولي المستقر عند 990.00 وبتشكيل مستوى 1025.00 لحاجز قوي أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد.

بشكل عام, وبتمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي يتطلب تحقيق اختراق الحاجز الحالي ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الهدف الرئيسي التالي والمتمركز عند 1060.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 1060.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد