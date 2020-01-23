الباوند مقابل الين يتمسك بالمحاولات الصاعدة-تحليل - 23-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بمحاولات تجديد الهجوم الصاعد بابتعاده عن دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 142.40 وتقديمه لضغط جديد على الحاجز المتمثل بمستوى 143.80.
لاستئناف الهجوم الصاعد, يحتاج السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز الحالي وليمكنه ذلك من الوصول قريبا نحو مستوى 144.50 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف الإضافي الأول المستقر عند 145.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.40 و 145.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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