شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بصدد اختبار الدعم الرئيسي- تحليل - 23-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه سلبية جديدة متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليزيد ذلك من فرص اختباره لدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 121.25.

يعتمد السيناريو الصاعد على قوة الدعم الحالي ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر لعزم إيجابي جديد وليبدأ بالهجوم الصاعد لحين الوصول نحو الهدف الأول المستقر عند 123.10, أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون هذا الدعم, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار السلبي من جديد وليتكبد بذلك العديد من الخسائر بدأ من 120.80 وصولا نحو 120.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.25 و 122.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي