شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يتذبذب ضمن النطاق السلبي-تحليل - 23-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة العديد من التذبذبات الجانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستقر بذلك قرب مستوى 1.900, نود التنويه هنا إلى أن ثبات التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة وبتشكيل مستوى 2.030 لمقاومة إضافية, فإن ذلك يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات السلبية ولنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 1.800 وصولا نحو 1.690.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.980 و 1.800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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