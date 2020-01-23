الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يتذبذب ضمن النطاق السلبي-تحليل - 23-1-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يتذبذب ضمن النطاق السلبي-تحليل - 23-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة العديد من التذبذبات الجانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستقر بذلك قرب مستوى 1.900, نود التنويه هنا إلى أن ثبات التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة وبتشكيل مستوى 2.030 لمقاومة إضافية, فإن ذلك يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات السلبية ولنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 1.800 وصولا نحو 1.690.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين   1.980 و 1.800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الغاز الطبيعي يتذبذب ضمن النطاق السلبي-تحليل - 23-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا