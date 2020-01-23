شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى في 2020 .. طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير والان نبدء بالتفاصيل
طرحت المؤسسة اليوم، مناقصتها الأولى لهذا العام (2020م) لاستيراد كمية (900,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس- أبريل2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية موزعه على عدد (15) باخرة بواقع (11) باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر بكمية (660,000) طن و (4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية (240,000) طن.
وأشار أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي على الشعير والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
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