شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم واردات اليابان من النفط الخام 2.4% فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، إن واردات البلاد من النفط الخام التى تم التخليص الجمركى لها ارتفعت 2.4 بالمئة فى ديسمبر بالمقارنة مع مستواها فى نفس الشهر قبل عام. وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 3.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضى.

وكانت قد قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن واردات اليابان من النفط الخام زادت 4.8 بالمئة فى يوليو عنها قبل عام لتصل إلى 3.07 مليون برميل يوميا.وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة تراجع مبيعات المنتجات النفطية المحلية 3.5 بالمئة على أساس سنوى إلى 2.63 مليون برميل يوميا.

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وانخفضت مبيعات البنزين 7.2 بالمئة إلى 871 ألفا و378 برميلا يوميا، فى حين زادت مبيعات الكيروسين 1.7 بالمئة عنها قبل سنة لتسجل 81 ألفا و542 برميلا يوميا، بحسب الأرقام.