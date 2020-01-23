الين يرتفع واليوان ينخفض بفعل مخاوف بشأن فيروس صينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الين الذى يُعتبر عملة ملاذ آمن وتراجع اليوان الصينى اليوم الخميس، فى الوقت الذى يراقب فيه المستثمرون بقلق انتشار فيروس فى الصين، بينما قفز الدولار الأسترالى المتعثر بعد تراجع مفاجئ لمعدل البطالة. وبلغت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد الشبيه بالأنفلونزا 17.

وأُصيب قرابة 600 شخص وأغلقت الصين ووهان وهي مدينة يقطنها 11 مليون شخص، وحيث يُعتقد أن الفيروس ظهر في البداية.

وواصلت تحركات العملات، رغم تواضعها، تقديم دفعة لعملات الملاذ الآمن وهي التحركات التي بدأت يوم الثلاثاء واختفت جزئيا يوم الأربعاء. وبلغ الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل اليوان المنخفض، الذي جرى تداوله عند 6.9254 في منتصف الجلسة. Advertisements وارتفعت العملة اليابانية، التي تُعتبر ملاذا بفضل مركز اليابان كأكبر دائن في العالم، 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 109.56 للدولار مع سعي المستثمرين للأمان. كما صعد الدولار الأمريكي، إذ ارتفع قليلا مقابل اليورو والدولار الأسترالي وصعد مؤشره، الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 97.552. وقفز الدولار الأسترالي، الذي تراجع ما يزيد عن سنت منذ بداية العام الجاري مع تعثر الاقتصاد المحلي، 0.5 بالمئة إلى 0.6879 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات الوظائف انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة لأدنى مستوى في تسعة أشهر. واستقر الجنيه الاسترليني عند أقل قليلا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3125 دولار، بعد أن حفز انتعاش أثناء الليل في المعنويات الصناعية المستثمرين على خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.

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