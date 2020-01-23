شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجزيرة تستهدف زيادة أسطولها لـ17 طائرة بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مروان بودي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة المدرجة بالبورصة الكويتية إن أسطول الشركة ارتفع ليصل إلى 13 طائرة، وتم توقيع اتفاقيات ليصل الى 17 طائرة خلال 2020.

وأوضح في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى دافوس، أن الشركة نجحت في افتتاح محطات جديدة تزيد على 7 محطات سواء إقليمية أو محطات بعيدة، مشيرا إلى أن طموح الشركة التركيز على دول الخليج، بحسب "العربية".

ولفت إلى أن اسطول الشركة مكون بالكامل من طائرات ايرباص A320 وA320neo، مشيرا إلى أن هناك 500 طائرة موقوفة عن العمل من طراز بوينج 737 ماكس وهذا الأمر انعكس أيضا على التأجير وارتفاع التكاليف خلال 2019.

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وبين ان أسعار الوقود للطائرات هو الأهم بالنسبة للشركة حيث تمثل أكثر من ثلث كلفة التشغيل، مشيرا الى أن كل أسطول الشركة جديد ويوفر كميات كبيرة في الوقود تصل الى 17%.

وأكد أن الشركة تحوطت من خلال شراء عقود طويلة الأمد وبأسعار جيدة وتكفي لاحتياجات الشركة من الوقود بنحو 20%.

يشار إلى أن الشركة تتطلع لطلبية شراء 25 طائرة في منتصف العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارتها.

وحققت طيران الجزيرة أرباحاً بقيمة 16.12 مليون دينار بالتسعة أشهر الأولى من 2019، مقارنة بربح قدره 8.48 مليون دينار بالفترة المناظرة من العام السابق، بصعود نسبته 90%.